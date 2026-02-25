25 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:14

Vallesi: “Con Pioli è stato uno psicodramma, ha fatto rendere male tutti i giocatori. È la causa del disastro Viola”

25 Febbraio · 14:39

Le dichiarazioni del noto cantautore, Paolo Vallesi, sul momento che sta attraversando la squadra di Vanoli

Il cantautore e tifoso viola, Paolo Vallesi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: “Nelle partite del cuore è stato emozionante giocare con Antognoni e Batistuta, il secondo addirittura in quell’occasione, al Franchi, stava facendo il portiere. Una volta si avvicinò per battere una punizione e invece di tirare la passò a me in area”.

Sulla stagione Viola: “C’è sintomo di sbigottimento, come da non credere. Siamo sempre lì, in zona retrocessione. Sappiamo tutti che l’organico non merita questo posto, ma viste le prestazioni è giusto essere lì. Le ultime partite, comunque, ti fanno pensare positivo. C’è una Fiorentina molto più bella da quando è arrivato Paratici: lui potrebbe veramente far partire un ciclo importante”.

Su Pioli: “Sapere cosa è successo con Pioli è uno psicodramma per tutta Firenze. Ha fatto delle cose veramente disastrose e fatto rendere male ogni giocatore. Poi, se è colpa di Pioli o dei giocatori questo io non posso saperlo”.

Su Fagioli: “Il giudizio è chiaramente positivo. Fagioli è uno dei migliori e la Fiorentina non ha nessuno che possa sostituirlo”.

