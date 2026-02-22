22 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:23

Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"

Cecchi esalta Vanoli: “Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore”

22 Febbraio · 14:26

Il giornalista ha detto il suo parere sulla Fiorentina che giocherà domani contro il Pisa nel derby toscano

A Radio Sportiva il giornalista Stefano Cecchi ha parlato di Fiorentina: “Anche in Conference abbiamo capito che questa squadra è cambiata perché ora tenta sempre di giocare mentre fino a due mesi fa non c’era nulla con un gruppo di giocatori messi insieme senza logica ed il merito è di Vanoli che ha trovato la quadra nonostante delle difficoltà, infatti il suo avvio non è stato dei migliori e non è un allenatore che trascina.”

Prosegue: “Vanoli ha cambiato il clima perché prima questa squadra era inguardabile, ora non siamo ovviamente da Scudetto ma stiamo tirando fuori il nostro valore perché non siamo da ultimo posto come capitato per diverso tempo. Siamo più forti di Cremonese, Pisa e Verona e ora lo facciamo vedere.”

Su Fazzini: “In questa stagione è stato poco continuo per via degli infortuni, ma se sta bene è una risorsa, infatti in Polonia ha fatto la differenza dopo aver ingranato ed è stato uno dei migliori.”

