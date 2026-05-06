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Fazzini+Piccoli sono costati 35 milioni. Corriere dello Sport: "Puntarci o cederli per limitare i danni?"

Restano da valutare Piccoli e Fazzini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2026 14:12
Fazzini+Piccoli sono costati 35 milioni. Corriere dello Sport: "Puntarci o cederli per limitare i danni?" -
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Restano infine da valutare Piccoli e Fazzini, costati insieme 35 milioni la scorsa estate. Anche per loro il dilemma è tecnico ed economico: continuare a puntarci oppure portarli sul mercato, provando a limitare i danni. Dopo la salvezza, la Fiorentina dovrà scegliere in fretta la strada per ripartire. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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