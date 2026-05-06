Fazzini+Piccoli sono costati 35 milioni. Corriere dello Sport: "Puntarci o cederli per limitare i danni?"
Restano da valutare Piccoli e Fazzini
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2026 14:12
Restano infine da valutare Piccoli e Fazzini, costati insieme 35 milioni la scorsa estate. Anche per loro il dilemma è tecnico ed economico: continuare a puntarci oppure portarli sul mercato, provando a limitare i danni. Dopo la salvezza, la Fiorentina dovrà scegliere in fretta la strada per ripartire. Lo riporta il Corriere dello Sport.