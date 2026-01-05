Pedullà: “La Fiorentina pensa a Baldanzi ma la Roma lo cede solo se ha il sostituto. Fazzini vuole restare”

Jacopo Fazzini non ha avuto un grande impatto con la Fiorentina e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni, anche se il centrocampista non vuole chiudere la sua esperienza in viola dopo pochi mesi. È stato offerto alla Lazio negli ultimissimi giorni, ma anche al Bologna (che lo ha sempre apprezzato) e che potrebbe prenderlo in caso di cessione di Fabbian. Quest’ultimo è un nome per la Lazio, ma non il primo della lista di Sarri che considera Loftus-Cheek il più adeguato: se arrivasse l’ex Inter, sarebbe una soluzione alternativa. Alla Fiorentina piace Baldanzi, obiettivo del Verona da diverse settimane, ma la Roma non farà uscite in assenza di acquisti e il ritardo rispetto alle strategie è evidente. Lo scrive Alfredo Pedullà