5 Gennaio 2026

Pedullà: “La Fiorentina pensa a Baldanzi ma la Roma lo cede solo se ha il sostituto. Fazzini vuole restare”

5 Gennaio

La Fiorentina al lavoro sul mercato, il nome di Baldanzi potrebbe essere una soluzione. E su Fazzini si aprono possibilità

Jacopo Fazzini non ha avuto un grande impatto con la Fiorentina e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni, anche se il centrocampista non vuole chiudere la sua esperienza in viola dopo pochi mesi. È stato offerto alla Lazio negli ultimissimi giorni, ma anche al Bologna (che lo ha sempre apprezzato) e che potrebbe prenderlo in caso di cessione di Fabbian. Quest’ultimo è un nome per la Lazio, ma non il primo della lista di Sarri che considera Loftus-Cheek il più adeguato: se arrivasse l’ex Inter, sarebbe una soluzione alternativa. Alla Fiorentina piace Baldanzi, obiettivo del Verona da diverse settimane, ma la Roma non farà uscite in assenza di acquisti e il ritardo rispetto alle strategie è evidente. Lo scrive Alfredo Pedullà

