Jacopo Fazzini sta dimostrando di viaggiare a un’altra velocità rispetto ai suoi compagni di squadra. Il centrocampista ex Empoli è senz’altro uno dei giocatori più propositivi e lo ha confermato pure contro la Roma. Pioli ha un’arma importante a sua disposizione. E lo sa, tanto che man mano gli sta dando sempre più spazio: non a caso il classe 2003 è partito dal primo minuto contro Como, Pisa e Roma. Da un mese a questa parte è un titolare inamovibile della formazione viola. E non potrebbe essere altrimenti vista la qualità sistematica delle sue prestazioni

Fazzini è grintoso, spigliato, volenteroso. Non per questo perfetto, ma comunque efficace. Soprattutto gioca sereno, caratteristica da non sottovalutare in un contesto tutt’altro che disinvolto. Si nota il suo entusiasmo nel vestire i colori della squadra che ha sempre, dichiaratamente, tifato. Un’eccitazione positiva, utile. «Tifo Fiorentina fin da piccolo così come la mia famiglia – le sue parole ai canali ufficiali del club al momento dell’arrivo a Firenze – Per me è un’emozione davvero speciale». Un sogno che si è avverato lo scorso 25 giugno.

La Fiorentina ha chiuso il suo acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, di cui uno legato ai bonus. I viola hanno vinto la concorrenza di diverse squadre, puntando su un giocatore che aveva avuto diversi problemi fisici ad Empoli, ma che quando in forma si era dimostrato un talento. Per intendersi, l’anno scorso ha dovuto saltare diciotto partite per infortuni vari. Non una cosa da niente. Da aprile, trovando continuità, ha segnato quattro gol in sette sfide. Quindi gli serviva solo la stabilità fisica.

C’è da credere che domani sarà titolare a Milano. Serve il suo impeto per affrontare un avversario del livello dei rossoneri. Si troverà faccia a faccia con Luka Modric, uno dei più grandi giocatori di sempre. Alla Fiorentina servono punti per risalire la china e scuotere un ambiente demoralizzato. «Spero di riuscire con questa maglia ad arrivare il più lontano possibile in campionato, Coppa Italia e Conference League» dichiarava Fazzini quattro mesi fa. Per fare tutto questo, però, servirà prima conquistare i tre punti. La sua energia può essere un toccasana. Lo scrive il Corriere dello Sport