Corriere Fiorentino sottolinea: “I 92 milioni spesi nel mercato non si vedono. Sta convincendo solo Fazzini”

La Fiorentina va alla pausa con il penultimo posto in classifica e tante riflessioni. Una su tutte? Quella sui 92 milioni spesi sul mercato, che ad oggi decisamente non si vedono. Commisso ha ribadito la fiducia nell’attuale gruppo di lavoro, ma non può che essere deluso dal rendimento della squadra nelle prime sei partite. Il mercato ha riscosso applausi e consensi, ma oggi i risultati dicono altro.

Più che una questione di moduli o i singoli non stanno rendendo come ci si aspettava, gli acquisti non hanno dato valore aggiunto (anzi). I 25 milioni per Piccoli e i 16 per Söhm sono quelli che saltano maggiormente all’occhio, ma pure con i riscatti non va meglio. L’ex Cagliari ha segnato solo un gol in Conference, lo svizzero proprio non sta convincendo. E poi 27 milioni per Gudmundsson e Fagioli, due giocatori che ad oggi rappresentano in pieno tutte le difficoltà di questa squadra e sono fra i più in affanno.

Valutazioni invece in corso su Nicolussi Caviglia e sospese per Lamptey. In pratica, sta convincendo soltanto l’investimento da 10 milioni per Fazzini. C’è tempo, ma il mondo viola si aspettava altro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.