Report Fiorentina: "Kean da monitorare giorno per giorno. Sohm, Fazzini e Dodò sono recuperati."

Il Dottor Pengue medico sociale della Fiorentina ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in un breve video pubblicato dai canali ufficiali della Fiorentina:"Kean è rientrato Lunedì sera,...

Il Dottor Pengue medico sociale della Fiorentina ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in un breve video pubblicato dai canali ufficiali della Fiorentina:

"Kean è rientrato Lunedì sera, abbiamo iniziato subito le terapie. Fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione, c'è stata una distorsione ma stiamo lavorando per farlo rientrare quanto prima, valutiamo le condizioni giorno dopo giorno.

Dodò era uscito per un problema muscolare e Fazzini due piccole distorsioni. Entrambi hanno lavorato in maniera tranquilla nella sosta e adesso si allenano in gruppo. Anche Sohm sta bene e si allena in gruppo da Martedì come Dodò e Fazzini. li monitoriamo tutti e 3 giorno dopo giorno. Pongracic ha avuto una piccola distorsione, lo staff sanitario della croazia ci ha aggiornato. Nel corso della mattina faremo le valutazioni ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante.

Kouame ha completato la fase riabilitativa dal crociato e si allena con la squadra. Chiaramente adesso è importante non esagerare per farlo entrare nei ritmi e prevenire alcune problematiche muscolari che in questa fase sono dietro l'angolo. Per adesso gli evitiamo alcune fasi anche per una questione psicologica. Lamptey molto molto bene, siamo prossimi alla fase propedeutica della corsa. STiamo sfruttando le tecnologie del Viola Park che ci danno qualcosa in più. La sua situazione è sovrapponibile a quella di Dodò. Sta sfruttando il momento per imparare l'Italiano"