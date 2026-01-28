Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula, la Fiorentina vuole l’obbligo. Italiano in pressing”

E poi Fazzini, per il quale il Bologna (che già lo aveva valutato come possibile contropartita nell’affare Fabbian salvo poi preferire Sohm) si è formalmente mosso per averlo in prestito con diritto. Due gli ostacoli: la formula, visto che i viola vorrebbero come minimo inserire un obbligo che scatti a determinate condizioni, e il fatto che l’ex Empoli non avrebbe affatto voglia di spostarsi. Il pressing di Italiano però, a fronte di un Vanoli che non l’ha praticamente mai preso in considerazione, potrebbe convincerlo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.