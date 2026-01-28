28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula, la Fiorentina vuole l’obbligo. Italiano in pressing”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula, la Fiorentina vuole l’obbligo. Italiano in pressing”

Redazione

28 Gennaio · 09:15

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 09:15

TAG:

BolognaFazziniFiorentina

Condividi:

di

Vanoli non lo ha mai preso in considerazione

E poi Fazzini, per il quale il Bologna (che già lo aveva valutato come possibile contropartita nell’affare Fabbian salvo poi preferire Sohm) si è formalmente mosso per averlo in prestito con diritto. Due gli ostacoli: la formula, visto che i viola vorrebbero come minimo inserire un obbligo che scatti a determinate condizioni, e il fatto che l’ex Empoli non avrebbe affatto voglia di spostarsi. Il pressing di Italiano però, a fronte di un Vanoli che non l’ha praticamente mai preso in considerazione, potrebbe convincerlo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio