Nazione: “Fazzini oggi titolare largo a sinistra, è a caccia del primo gol con la Fiorentina

Ieri ha compiuto 23 anni, sommerso dagli auguri dei tifosi viola. Jacopo Fazzini il regalo proverà a farselo stasera, andando a caccia del primo gol con la maglia della Fiorentina. Lo insegue da tempo, anche in Europa, dove le rotazioni di Paolo Vanoli lo ha hanno portato a essere titolare nelle ultime tre partite. Largo a sinistra, da vice Gudmundsson. Era arrivato per fare tutt’altro. Con Pioli oscillava tra la trequarti e un ruolo di mezzala mai sentito abbastanza. Vanoli non ha dubbi, lo ha ribadito anche ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara. «Jacopo e Gud li vedo larghi a sinistra, ma il ruolo nel calcio moderno va interpretato, non ne esiste uno specifico. Loro devono spaziare intorno alla punta e giocare tra le linee». Messaggio chiaro, che Jacopo sta cercando di raccogliere.

Superato il problema fisico che gli ha fatto perdere due mesi di stagione, adesso sta cercando di sfruttare al massimo le chance che gli vengono concesse. Anche stasera sarà titolare, in quella che è diventata un po’ la sua competizione. A referto l’unico assist stagionale nella gara di Bialystok per il gol di Ranieri, adesso è chiaro che cerchi la prima soddisfazione personale. Anche perché in quel ruolo così offensivo l’imperativo resta quello di determinare. Ieri con un post su Instagram ha ringraziato i tifosi. «Un obiettivo in testa. Grazie a tutti per gli auguri». Facile pensare che il riferimento sia al passaggio del turno. Magari proprio con un suo gol. Lo riporta La Nazione.