Cecchi duro: “La Fiorentina di Pioli non è squadra, scendono in campo senza nessuna motivazione”

Mirko Carmignani

28 Settembre · 17:19

#FiorentinacecchiFazziniPioliPisa

Il giornalista ha criticato duramente la prova della Fiorentina di oggi a Pisa nel derby domenicale finito 0-0

A radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per commentare il pareggio contro il Pisa di oggi: “C’è tanta amarezza e non mi spiego come sia possibile che questa sia la Fiorentina perché non siamo squadra e viaggiamo sugli strappi improvvisi dettati dal momento come oggi Kean che ha provato da solo. Siamo stati fortunati per l’arbitro perché il rigore c’è e se fosse capitato a me mi sarei arrabbiato molto perché è solare. L’arbitro ci ha voluto bene, ma rimane il fatto che non riusciamo a far niente e giochiamo senza fuoco dentro e mordente. Se la Fiorentina è questa, allora pure l’allenatore deve iniziare ad alzare la mano e dire che è colpa sua perchè non è possibile vedere queste prestazioni. Salvo solo Fazzini che tenta qualcosa e il portiere, ma il resto è tutto molto brutto e preoccupante.” 

