Da Cagliari: "Fazzini piace ai rossoblù, un suo passaggio in Sardegna può essere molto vicino"

Il trequartista ex Empoli può lasciare Firenze dopo un anno

Il Cagliari accelera le manovre per assicurarsi Jacopo Fazzini. Il centrocampista, di proprietà della Fiorentina, è balzato in cima alla lista dei desideri dei rossoblù e, stando a quanto raccolto da CalcioCasteddu.it, la dirigenza isolana si sarebbe portata in netto vantaggio nella corsa al classe 2003.

Questo scatto in avanti ha permesso al club sardo di scavalcare la concorrenza del Parma, che fino a poco tempo fa sembrava la squadra più vicina al giocatore. Il sorpasso è legato anche alle nuove strategie degli emiliani sul mercato: la dirigenza ducale ha infatti rimescolato le proprie priorità, decidendo di virare su un profilo diverso per potenziare la batteria dei trequartisti ed esterni. Il nuovo obiettivo del Parma è ora una vecchia conoscenza del calcio italiano, Gabriel Strefezza, che la società vorrebbe riportare in Emilia prelevandolo dall'Olympiacos.