Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

Come riportato da Lady Radio, la Fiorentina ha offerto Rolando Mandragora, Simon Sohm o Jacopo Fazzini al Bologna per poter prendere Fabbian. I felsinei hanno scelto il giocatore svizzero perché lo ritengono un elemento funzionale per la loro rosa avendo delle caratteristiche mancanti nel gruppo di Italiano, il centrocampista che non ha rispettato le attese della Fiorentina si trasferirà in Emilia in prestito con diritto di riscatto mentre in obbligo per Fabbian in viola.

Fabbian alla Fiorentina percepirà 700mila euro in più rispetto a quanto prendeva a Bologna. Fabbian ha giocato 91 gare al Bologna con 11 gol fatti tra cui quello di ieri in chiusura di gara.