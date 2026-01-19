19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

Radio

Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

Mirko Carmignani

19 Gennaio · 14:22

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 14:22

TAG:

FabbianFazzinimandragoraSohm

Condividi:

di

La Fiorentina aveva offerto Mandragora, ma i felsinei hanno optato per Sohm per rafforzare il centrocampo per Italiano

Come riportato da Lady Radio, la Fiorentina ha offerto Rolando Mandragora, Simon Sohm o Jacopo Fazzini al Bologna per poter prendere Fabbian. I felsinei hanno scelto il giocatore svizzero perché lo ritengono un elemento funzionale per la loro rosa avendo delle caratteristiche mancanti nel gruppo di Italiano, il centrocampista che non ha rispettato le attese della Fiorentina si trasferirà in Emilia in prestito con diritto di riscatto mentre in obbligo per Fabbian in viola.

Fabbian alla Fiorentina percepirà 700mila euro in più rispetto a quanto prendeva a Bologna. Fabbian ha giocato 91 gare al Bologna con 11 gol fatti tra cui quello di ieri in chiusura di gara.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio