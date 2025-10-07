Corriere dello Sport rivela: “Buone notizie per Dodò e Fazzini: nessun problema serio”

La Fiorentina si prepara a una lunga sosta al Viola Park, con il prossimo impegno in campionato fissato solo per domenica 19 ottobre a San Siro contro il Milan di Allegri. Sarà il primo di tre match cruciali che definiranno la stagione viola, seguiti dagli incontri con Bologna e Inter. Dopo due giorni di riposo, la squadra riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio, mentre Dodò e Fazzini — usciti acciaccati contro la Roma — hanno già ricevuto buone notizie dagli esami: nessun problema serio per loro.

Nel frattempo, Pioli deve fare i conti con un gruppo fortemente ridotto a causa delle numerose convocazioni nazionali. Dieci giocatori sono infatti partiti, lasciando il tecnico con poche possibilità di intervento tecnico e tattico durante la pausa. Una situazione ormai consueta, ma che questa volta pesa di più vista la necessità di ritrovare equilibrio e fiducia dopo gli ultimi risultati negativi. Lo scrive il Corriere dello Sport.