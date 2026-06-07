Fazzini via? Corriere Fiorentino: “Costato 10 milioni, rischia di non avere posto. Deciderà Grosso”

Valutazioni in corso su Fazzini

E poi Fazzini. Arrivato per 10 milioni tra mille speranze, non si è praticamente mai visto: 32 presenze, ma soli 1172’ complessivi. E se è vero che lui si è sempre definito una mezzala, è evidente che nell’ipotetico 4-3-3 di Grosso rischia, come già quest’anno, di non trovare una piena collocazione vista la concorrenza. Su di lui comunque sono in corso valutazioni, e sarà ovviamente importante proprio il parere del tecnico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.