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Fazzini via? Corriere Fiorentino: “Costato 10 milioni, rischia di non avere posto. Deciderà Grosso”

Valutazioni in corso su Fazzini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2026 09:54
Fazzini via? Corriere Fiorentino: “Costato 10 milioni, rischia di non avere posto. Deciderà Grosso” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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E poi Fazzini. Arrivato per 10 milioni tra mille speranze, non si è praticamente mai visto: 32 presenze, ma soli 1172’ complessivi. E se è vero che lui si è sempre definito una mezzala, è evidente che nell’ipotetico 4-3-3 di Grosso rischia, come già quest’anno, di non trovare una piena collocazione vista la concorrenza. Su di lui comunque sono in corso valutazioni, e sarà ovviamente importante proprio il parere del tecnico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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