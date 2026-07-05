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TuttoSport riporta: "Il Cagliari ci prova per Fazzini, il Parma ha mollato il giocatore"

Il centrocampista ex Empoli può partire di nuovo per lasciare Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2026 13:29
TuttoSport riporta: "Il Cagliari ci prova per Fazzini, il Parma ha mollato il giocatore" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Jacopo Fazzini potrebbe già salutare la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista è dato in partenza dopo aver vissuto un'annata decisamente complessa e al di sotto delle aspettative con la maglia viola.

Sulle sue tracce si sta muovendo con decisione il Cagliari, che nelle ultime ore ha superato la concorrenza del Parma. I gialloblù, infatti, sembrano aver allentato la presa sul giocatore per concentrare i propri sforzi sul ritorno in Emilia di Gabriel Strefezza.

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