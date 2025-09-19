Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Serve freschezza alla Fiorentina per svoltare

Fazzini ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente

Senza se e senza ma, Jacopo Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Il motivo? Semplice, è da ricondurre alle sue prestazioni in maglia viola, l’ultima ottima performance, dell’ex giocatore dell’Empoli, in ordine di tempo, è quella nel big match giocato al Franchi con il Napoli campione d’Italia. Entrato al 65’ al posto di Simon Sohm, Fazzini si è subito messo in luce nella partita dando freschezza alla fase offensiva dei viola, all’83’ poi ha tirato fuori dal cilindro una gran botta dalla distanza diretta all’incrocio, ma Milinkovic-Savic con un gran volo gli ha negato il gol, l’azione in ogni caso era viziata da un fallo in attacco, quindi la rete sarebbe stata annullata, ma il gesto tecnico del 22 gigliato resta. Da evidenziare anche quel filtrante, testimone della sua buona visione di gioco, che ha fatto trovare Roberto Piccoli tutto solo davanti al portiere avversario, nonostante non sia riuscito ad andare in rete.

Jacopo Fazzini è stato chiaro, rivelando a La Gazzetta dello Sport, il ruolo che preferisce ricoprire in campo: “Mi sento una mezzala però posso giocare anche più avanti, il mister mi chiede di fare il trequarti e cucire il gioco, poi di attaccare la profondità”. Indubbiamente Fazzini si candida per una maglia da titolare quindi nella partita di domenica, Stefano Pioli sembra aver ricevuto il messaggio da quanto dichiarato dopo il Napoli: “Credo che coloro che sono entrati lo hanno fatto molto bene, abbiamo sfruttato il loro calo nel secondo tempo”. Sarà interessante pertanto capire, eventualmente, quale compito gli verrebbe affidato dal tecnico parmigiano.