Corriere Fiorentino: “Da Fazzini a Fabbian, 70 milioni investiti. Servirebbe un miracolo per non fare minusvalenze”
Impresa non semplice quella che spetta al ds Paratici sul mercato
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2026 10:09
Basta pensare a Jacopo Fazzini, Simon Sohm, Roberto Piccoli e Giovanni Fabbian. Quattro calciatori costati complessivamente quasi 70 milioni (67, spicciolo più, spicciolo meno) e per i quali servirebbe una specie di miracolo per venderli senza generare minusvalenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.