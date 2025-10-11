Nazione: “Dodò e Fazzini stanno bene. Sohm invia di guarigione, ma serve qualche giorno in più”

Dodo e Fazzini stanno bene, la tabella di marcia prevede un rientro in gruppo nel corso dei prossimi allenamenti. Non c’è mai stata grande preoccupazione intorno alle loro condizioni, tanto che la Fiorentina non ha neanche pubblicato report medici a riguardo. Entrambi dovrebbero essere regolarmente disponibili per la sfida al Milan. Qualche dubbio in più c’è su Sohm, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Anche lui è in via di guarigione, ma il percorso potrebbe richiedere qualche giorno in più rispetto ai compagni. Lo scrive La Nazione.