11 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:25

Nazione: “Dodò e Fazzini stanno bene. Sohm invia di guarigione, ma serve qualche giorno in più”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

dodoFazziniSohm

Le ultime dal Viola Park

Dodo e Fazzini stanno bene, la tabella di marcia prevede un rientro in gruppo nel corso dei prossimi allenamenti. Non c’è mai stata grande preoccupazione intorno alle loro condizioni, tanto che la Fiorentina non ha neanche pubblicato report medici a riguardo. Entrambi dovrebbero essere regolarmente disponibili per la sfida al Milan. Qualche dubbio in più c’è su Sohm, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Anche lui è in via di guarigione, ma il percorso potrebbe richiedere qualche giorno in più rispetto ai compagni. Lo scrive La Nazione.

