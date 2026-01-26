Fazzini è finito ai margini con l’arrivo di Vanoli: ha giocato meno di 30 minuti con l’allenatore viola

Jacopo Fazzini è finito al centro di molte voci di mercato nelle ultime settimane. Il calciatore vorrebbe restare alla Fiorentina ma il suo scarso minutaggio non può che alimentare voci sul suo futuro. Da quando è arrivato Paolo Vanoli infatti Fazzini ha raccolto pochissimi minuti, appena 9 in Serie A nella partita d’esordio del mister contro il Genoa e 18 minuti contro l’AEK Atene in Conference League. Da lì in poi un infortunio gestito male da parte dello staff medico della Fiorentina che lo ha tenuto fuori dal 28 Novembre fino all’11 Gennaio, giorno in cui è tornato tra i convocato contro il Milan. Nelle ultime 3 partite però Fazzini è sempre stato portato in panchina senza mai entrare in campo, vedremo se questo inciderà sul mercato