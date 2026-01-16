Corriere dello Sport: “Fiorentina su Fabbian. Il Bologna vuole 16 milioni cash, no a contropartite”

Quella di domenica pomeriggio sarà la partita di Giovanni Fabbian. La Fiorentina affronterà il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara, e sfrutterà l’occasione per chiedere ai dirigenti rossoblù informazioni più accurate sul centrocampista classe 2003 (il cui agente è passato dal Viola Park negli ultimi giorni per altre questioni). Anche perché finora la società viola si è manifestata al procuratore più che al club emiliano, quindi proverà ad approfondire la pista di calciomercato a margine dell’incontro di Serie A. La situazione è tutt’altro che agevole: i felsinei non hanno ancora preso una decisione definitiva sul giocatore, tanto più che è un prediletto del tecnico Vincenzo Italiano.

Dall’altra parte c’è da dire che Fabbian non è (ancora) stato definito incedibile. La condizione è che potrebbe partire a fronte di un’offerta adeguata, ovvero 16 milioni di euro e senza contropartite. Se la Fiorentina scegliesse di muoversi per il prestito, la cosa sarebbe possibile solo accompagnandolo con l’obbligo di riscatto. Ricordiamo che il club di Commisso è sulle tracce del centrocampista veneto fin dalla scorsa estate. Lo scrive il Corriere dello Sport.