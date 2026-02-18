Flachi: “Segnali positivi da Como a livello di gruppo. In Conference tutti devono farsi trovare pronti”

Francesco Flachi, ex Fiorentina, dice la sua a Radio Bruno sull’atteggiamento che dovranno avere i calciatori nella gara di Conference League di domani: “Ognuno deve farsi trovare pronto e creare problemi a Vanoli su chi schierare titolare. Le condizioni meteo ostili non sono un alibi, bisogna pensare alla partita”.

Sul momento di ripresa della squadra viola: “La serenità può aiutarti, il problema è il ritmo di queste partite, tutte ravvicinate. Segnali positivi da Como a livello di gruppo. L’occasione di giocare può capitare a chiunque e ci sarà bisogno di tutti. Nel calcio bastano pochi secondi per cambiare il destino.”

Sui nuovi acquisti di gennaio a centrocampo: “Fabbian viene da un altro tipo di gioco e deve ambientarsi ma se si guadagna la fiducia di piazza e allenatore può fare bene. Brescianini è simile a lui, è dinamico e ha bisogno di campo per attivarsi. Entrambi fanno fatica nel breve ma sono bravi nelle palle alte e nei calci piazzati. Vanno fatti andare nello spazio”.