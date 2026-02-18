18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Flachi: “Segnali positivi da Como a livello di gruppo. In Conference tutti devono farsi trovare pronti”

Radio

Flachi: “Segnali positivi da Como a livello di gruppo. In Conference tutti devono farsi trovare pronti”

Redazione

18 Febbraio · 19:51

Aggiornamento: 18 Febbraio 2026 · 19:51

TAG:

#FiorentinaConferenceFabbian

Condividi:

di

Francesco Flachi parla a Radio Bruno della ritrovata forza del gruppo della Fiorentina in vista del playoff con lo Jagiellonia

Francesco Flachi, ex Fiorentina, dice la sua a Radio Bruno sull’atteggiamento che dovranno avere i calciatori nella gara di Conference League di domani: “Ognuno deve farsi trovare pronto e creare problemi a Vanoli su chi schierare titolare. Le condizioni meteo ostili non sono un alibi, bisogna pensare alla partita”.

Sul momento di ripresa della squadra viola: “La serenità può aiutarti, il problema è il ritmo di queste partite, tutte ravvicinate. Segnali positivi da Como a livello di gruppo. L’occasione di giocare può capitare a chiunque e ci sarà bisogno di tutti. Nel calcio bastano pochi secondi per cambiare il destino.”

Sui nuovi acquisti di gennaio a centrocampo: “Fabbian viene da un altro tipo di gioco e deve ambientarsi ma se si guadagna la fiducia di piazza e allenatore può fare bene. Brescianini è simile a lui, è dinamico e ha bisogno di campo per attivarsi. Entrambi fanno fatica nel breve ma sono bravi nelle palle alte e nei calci piazzati. Vanno fatti andare nello spazio”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio