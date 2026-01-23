23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea”

23 Gennaio · 22:25

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 22:25

Furio Valcareggi esprime dubbi sulla bontà del trasferimento del giovane portiere e sulla sua crescita lontano da Firenze

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha espresso le proprie opinioni su diversi temi legati all’attualità della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle scelte di mercato e su alcuni singoli.

Analizzando infatti alcune operazioni di mercato, Valcareggi ha commentato lo scambio che ha coinvolto Sohm e Fabbian: “Sohm è un bel giocatore secondo me, però a Firenze non è riuscito ad esprimersi. Fabbian invece sta facendo bene e quindi il momento era giusto per effettuare lo scambio”.

Un pensiero anche su Ranieri, difensore cresciuto nel vivaio viola: “Se andasse via mi dispiacerebbe un sacco, ha delle amnesie come tutti ma è un ottimo difensore. Ha grande agonismo, è un ragazzo cresciuto nella Fiorentina… ma se chiede di andare via sarebbe anche giusto accontentarlo”.

Il giudizio più duro, però, è arrivato parlando di Martinelli e del suo trasferimento alla Sampdoria. Valcareggi non ha nascosto le proprie perplessità: “Alla Sampdoria non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva rimanere qui a imparare da De Gea, e poi andare via l’anno prossimo”.

