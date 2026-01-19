19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:32

Nazione: “Fiorentina su Fabbian, il Bologna chiede 15 milioni. Si studia uno scambio con Sohm”

19 Gennaio

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 09:05

Vanoli cerca un elemento che sappia inserirsi da dietro

Archiviata la bella vittoria contro il Bologna, la Fiorentina tornerà a concentrarsi anche sul fronte del calciomercato, in attesa che al gruppo si aggreghi Harrison dopo aver risolto le questioni burocratiche in Inghilterra. Paratici e Goretti hanno in mente di sistemare la rosa con almeno altre due pedine. A centrocampo i contatti si sono infittiti per Giovanni Fabbian, che curiosamente ieri ha segnato proprio alla Fiorentina. Il centrocampista ha mostrato tutte le caratteristiche che lo rendono appetibile da Vanoli, che cerca un elemento in grado di inserirsi da dietro. Tornando a Fabbian, la valutazione del Bologna oscilla intorno ai 15 milioni, ma la squadra rossoblu pare interessata a Simon Sohm. Allo studio anche uno scambio. Lo riporta La Nazione.

