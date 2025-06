Corriere dello Sport: “Lazio e Fiorentina su Fabbian ma da capire cosa farà l’Inter il 1 luglio”

Lazio-Fiorentina, destini incrociati. Nelle intenzioni della società biancoceleste ci sarebbero uno o due centrocampisti in entrata, posto che riescano a liberarsi di Basic e Cataldi (rientrato dal prestito alla Fiorentina) non si guardi intorno, pur essendo sotto contratto e laziale nell’animo. Senza la sua cessione, il mercato di Lotito è bloccato. Di sicuro immaginare che restino in tre per un posto in cabina di regia (Rovella e Belahyane oltre a Danilo) significa essere scollegati dalla realtà o non conoscere le dinamiche del mercato.

Giovanni Fabbian, classe 2003, era nei pensieri della Lazio già alla fine di gennaio, quando venne ipotizzato uno scambio con Tchaouna. Anche il Bologna, appena scaduto il prestito biennale, è in attesa. Dal primo luglio l’Inter può attivare la clausola di riacquisto a 12 milioni di euro e poi rimetterlo sul mercato a un prezzo ancora più alto. La società biancoceleste segue gli sviluppi, così come la Fiorentina, mentre intanto Fazzini ha preso la strada proprio di Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.