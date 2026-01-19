19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:12

Moretto: “C’è l’accordo tra la Fiorentina e Fabbian, oggi nuovi colloqui con il Bologna per chiudere”

Moretto: “C’è l’accordo tra la Fiorentina e Fabbian, oggi nuovi colloqui con il Bologna per chiudere”

Redazione

19 Gennaio · 11:21

19 Gennaio 2026 · 11:21

ACF FiorentinaBolognaFabbian

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato della trattativa tra Fiorentina e Bologna per Fabbian in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano, queste le sue parole:

“Aldilà delle dichiarazioni di Fabbian nel post partita che ha detto di pensare solo al Bologna la verità è un altra. La Fiorentina ha l’accordo verbale con il calciatore. La Fiorentina vuole Fabbian a tutti i costi e oggi la viola e il Bologna avranno nuovi contatti e nuovi colloqui per provare a chiudere la trattativa. Quindi occhio perché oggi la Fiorentina proverà a chiudere il colpo.”

