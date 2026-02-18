Amoruso: “La Fiorentina aveva paura di vincere le partite. Domani Fabbian farà bene in Conference”

Lorenzo Amoruso, ex giocatore viola, interviene a Radio Bruno sullo stato di forma della Fiorentina a ventiquattr’ore dal playoff di Conference League: “La squadra sta bene a livello mentale, il gruppo si è cementato e questo potrà fare la differenza. Chi gioca domani sera può e deve continuare sulla falsa riga della gara col Como. Dopo la partita di Conference avremo una risposta anche da parte di chi di solito non gioca, ma soprattutto nel doppio confronto”.

Sulla Conference in generale: “Non sono d’accordo con chi dice di mettere da parte la coppa, non tanto perché voglio vincerla ma perché vincere aiuta a vincere. Sono gare in cui puoi lasciarti andare e giocare di più rispetto alla serie A. C’è meno attenzione alla tattica e puoi trovare molti più spazi affrontando squadre che si aprono per attaccarti. La Fiorentina aveva paura di vincere le partite, questa può essere un’occasione per giocare con più serenità e confermare quanto fatto a Como”.

Su Fabbian: “Farà un’ottima partita domani, giocando con due centrocampisti che si spingono meno in avanti e potendo sfruttare gli spazi. Con Fazzini che gioca al posto di Gudmundsson potranno scambiarsi in fase offensiva e creare pericoli. Importante, insieme a Piccoli, anche nelle situazioni con palla alta in area avversaria”.