PAGELLE FIORENTINA: GOSENS LA DECIDE, DE GEA VERSIONE SUPERMAN. FAZZINI PIMPANTE

De Gea 7: Al secondo minuto subito un miracolo su Zaccagni, altra paratona su Ratkov a 10 dalla fine. Sembra tornato in versione supereroe

Dodò 7: Nella sua versione migliore dopo il disastro di Londra. Salta sempre l’uomo con i suoi sprint ed è una fonte di gioco per i suoi compagni. Autore di diverse giocate spettacolari

Rugani 5.5: Si fa ammonire al 30esimo. Al 64esimo regala un pallone a Noslin che porta al Check del Var e dopo poco esce,

Ranieri 6: Sempre attento preciso e ordinato. Tutto quello che deve essere un centrale affidabile

Gosens 6.5: Pronti via e perde un pallone sanguinosissimo che non costa un gol solo per un miracolo di De Gea. Dopo poco poi perde Cancellieri e costringe di nuovo De Gea a intervenire. In generale nel primo tempo sbaglia tutti i passaggi e viene sempre saltato con facilità. Fino al 28esimo si esibisce con la specialità della casa: inserimento in area e gol di testa. Esce stremato al 80esimo dopo una prova in crescendo

Fabbian 5: Sbaglia tutto quello che può sbagliare nel primo tempo, si vede poco in entrambe le fasi. Quando si nota è sempre per un errore

Mandragora 5.5: Non è un regista e si vede. Anzi non si vede soprattutto in fase di impostazione quando è poco propositivo e molto scolastico. Arriva in ritardo al 64esimo su Noslin e rischia un rigore

Ndour 6.5: Nel primo tempo non è autore di giocate spettacolari. Ma è sempre in movimento e si fa vedere dai compagni. Sempre in mezzo alla battaglia in difesa. Dà tanto dinamismo alla squadra. Al 96esimo sfiora il gol dalla distanza

Harrison 7: Suo l’assist per il gol di Gosens. Si muove bene con Dodò. Alle volte troppo impreciso in fase di rifinitura come quando al 57esimo spreca un’ottima occasione per segnare. In generale fa sempre i movimenti giusti ma sbaglia tecnicamente. Fisicamente sta benissimo e scatta fino all’ultimo secondo. Superbo nel finale nel perdere tempo alla bandierina

Piccoli 5: Si vede pochissimo. Viene servito poco e male ma lui ci mette del suo come pigrizia nei movimenti

Fazzini 7: Nel primo tempo è il più vivace tra centrocampo e attacco, si fa trovare in posizione interessanti, porta palla e imbuca per i compagni. Da il via all’azione del gol di Gosens. Cala nel secondo tempo ma esce tra gli applausi, Mezzo voto in più perché non gioca nel suo ruolo

Pongracic: Entra a 20 dalla fine e perde subito Noslin che per poco non segna

Balbo: Entra al minuto 80