Repubblica: “In caso di salvezza la Fiorentina riscatterà Rugani, Brescianini e Fabbian per 28,5 milioni”

Tra le note negative del mercato di gennaio della Fiorentina emergono soprattutto Fabbian e Rugani, entrambi finora sotto le aspettative. Il centrocampista, arrivato dal Bologna con l’obiettivo di portare inserimenti e gol, ha vissuto un’involuzione che lo ha relegato ai margini delle rotazioni: oggi è considerato la quarta mezzala e trova spazio quasi esclusivamente in Conference League.

Anche Rugani non è riuscito a incidere, con la sua esperienza in viola finora segnata da una prestazione negativa a Udine, da cui non è più riuscito a riprendersi. A complicare la situazione ha contribuito anche l’esclusione dalla lista UEFA, che ne ha limitato ulteriormente le opportunità di mettersi in mostra. Nonostante ciò, l’idea di Vanoli e della società è di concedere ancora spazio a entrambi nelle prossime partite, prima di una valutazione definitiva a fine stagione. In caso di salvezza, scatterà comunque l’obbligo di riscatto per Rugani, Brescianini e Fabbian, per un investimento complessivo di 28,5 milioni, segno della volontà del club di puntare su di loro nel lungo periodo. Lo scrive Repubblica Firenze.