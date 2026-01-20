(VIDEO) Fabbian è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche, poi al Viola Park per la firma

Fabbian è arrivato a Firenze e presto diventerà il quarto colpo ufficiale della sessione di calciomercato invernale della Fiorentina

Giovanni Fabbian è arrivato a Firenze, in particolare all’Istituto Fanfani dove sosterrà le visite mediche per poi spostarsi al Viola Park e firmare il contratto con la Fiorentina. L’operazione si è conclusa in prestito oneroso con obbligo di riscatto con il Bologna, in attesa che Sohm faccia il percorso inverso.