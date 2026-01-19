Pruzzo: “Le ultime prestazioni della Fiorentina sono da quinto-sesto posto. Fabbian? Ottimo acquisto”

L’ex bomber ha commentato l’ultima prestazione della squadra di Vanoli e l’acquisto di Fabbian in procinto di chiudersi

Roberto Pruzzo ha commentato il momento in casa Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: “A Bologna è stata una bella Fiorentina, del resto le ultime prestazioni e gli ultimi risultati sono quelli di una squadra da quinto o sesto posto. Chi lotta per salvarsi sa che la Fiorentina non c’entra nulla con la classifica che ha”.

Sul mercato: “Fabbian è un ottimo acquisto e lo scambio con Sohm è un affare se consideriamo che non ha dimostrato nulla con la Fiorentina”.