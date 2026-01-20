20 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:58

Bucchioni: “Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata”

Mirko Carmignani

20 Gennaio · 13:34

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 13:34

Il giornalista è intervenuto per parlare della Fiorentina e di Rocco Commisso, recentemente scomparso in questi giorni

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Questa è una buona squadra, infatti ci si domandava come mai fosse ultima perché il mercato non è stato terribile come sembrava, semplicemente c’erano delle pecche perché nel mezzo non avevamo gente che cambiasse passo. Prendiamo Fabbian che ha ottima tecnica e ci farà molto comodo, mentre Sohm non ha mai reso e sembra davvero fuori anche mentalmente.”

Su Kean: “Piccoli forse ci fa giocare meglio, ma Kean è un’altra cosa perché è il più forte in rosa e anche in Italia probabilmente. Ha una personalità debordante che ti spacca le difese là davanti, infatti credo che a Bologna avrebbe segnato sicuramente, in più è quello che ti fa vincere le partite.”

Su Rocco Commisso: “Lui ha avuto un grande amore per la Fiorentina e per le sue idee e lo abbiamo visto quando lottava per proteggerla. Non so se la daranno via o meno, deciderà la moglie perché è lei che ha il mandato di fare la cosa migliore, ma mi aspetto che saranno loro ad organizzare il centenario per dimostrare che lui c’è ancora. Inoltre, conoscendolo un minimo, penso che abbia già pensato al futuro perché è stato sempre preciso ed organizzato.”

 

