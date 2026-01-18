Gazzetta svela: “Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina? C’è l’ipotesi. Simon “intriga” i rossoblù”

Il filone è quello descritto l’altro giorno: si lavora sempre più intensamente – a prescindere da quello che poi sarà l’esito – su due identikit, uno in uscita e l’altro in entrata. Il primo è Giovanni Fabbian che vorrebbe andare a giocare di più anche per poter ipotizzare – in caso di accesso a Usa 2026 – una convocazione da parte del ct azzurro Rino Gattuso; l’altro, come anticipato, è Simon Sohm, 24 anni, jolly della zona centrale di centrocampo che la Fiorentina ha pagato 15 milioni più bonus, praticamente la stessa cifra davanti alla quale il Bologna si metterebbe pensieri in caso di proposta a Giovanni Fabbian. L’ex ragazzo dell’Inter (pagato 4 milioni) piace alla Fiorentina come alla Lazio (il Bournemouth ha acquistato Toth) ma resta il fatto che al Bologna “intriga” Sohm, che non ha attecchito sul pianeta viola ma che a Parma aveva mostrato grandi qualità da regista e anche da trequartista. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.