Gazzetta: "Fabbian non verrà ceduto. Con Grosso tornerà a fare la mezzala di inserimento"

Il centrocampista è stato riscattato dalla Fiorentina per 14 milioni

Giovanni Fabbian non è in uscita e per lui si prospetta un ritorno alle origini. Il centrocampista, riscattato dalla Fiorentina a 14 milioni (con obbligo a salvezza acquisita) nel 4-3-3 di Fabio Grosso tornerà a fare la mezzala di inserimento, sia di destra che di sinistra, proprio come aveva fatto alla Reggina nel primo anno da professionista con Filippo Inzaghi in panchina nel 2022-23.

Poi nel Bologna con Italiano e a Firenze con Vanoli, è stato provato pure più avanti, ma ora è pronto a tornare al passato con la maglia viola perché - tranne che per offerte veramente vantaggiose - non verrà lasciato andare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.