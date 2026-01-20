Gazzetta: “Fabbian ha scelto la Fiorentina per giocare di più. Può trovare spazio accanto a Mandragora”

Affari fatti e nel caso di Fabbian c’è stata la volontà di andare a prendersi un minutaggio maggiore dentro un modulo più confacente, lui che è sempre stato più mezzala che trequartista con l’evidente propensione al gol, visto l’1-2 realizzato proprio nel derby di domenica scorsa: Vincenzo Italiano non l’avrebbe mai lasciato andare e nemmeno molti tifosi del Bologna (a giudicare dai commenti-social) ma… è il mercato e c’è anche l’idea da parte di Giovanni di puntare a riprendersi l’azzurro del ct Rino Gattuso; quanto alla scelta di Sohm da parte del Bologna – giocatore jolly in mezzo al campo – nasce anche dagli apprezzamenti che il tecnico dei rossoblù si era appuntato già dai tempi in cui giocava a Parma. Ah, Italiano lo vede da trequartista più che da interno: sarà lui il vice-Odgaard. Fabbian può trovare spazio accanto a Mandragora nel 4-1-4-1 che sta utilizzando adesso Paolo Vanoli ma può essere anche la mezzala in caso di passaggio al 4-3-3. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.