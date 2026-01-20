Fabbian si inserisce, segna ed è forte di testa. Per questo Italiano voleva tenerlo a Bologna

La Fiorentina ha definito l'acquisto di Fabbian. Centrocampista che si inserisce e sa segnare ma molto timido in costruzione

La Fiorentina ha chiuso l'arrivo del suo 4° acquisto del mercato invernale. Si tratta di Giovanni Fabbian, mezzala italiana classe 2003 che ha già compiuto 23 anni. Fabbian in carriera ha già vinto la coppa Italia, lo scorso anno con il Bologna, e un campionato primavera con l'Inter. Cresciuto proprio nel settore giovanile dell'Inter, si fa un anno di prestito alla Reggina prima di trasferirsi a Bologna.

Tra Reggina e Bologna Fabbian ha collezionato 129 presenze segnando 19 reti e 4 assist. Schierato spesso o come mezzala o come trequartista ha fatto la sua stagione migliore con Thiago Motta. A 21 anni nella stagione d'esordio in Serie A segnò 5 reti e 2 assist. Dotato di un fisico possente, è alto 1 metro e 90, fa proprio della sua forza fisica la migliore arma del suo gioco. Giocatore molto grintoso ed energico come abbiamo visto domenica contro la Fiorentina.

Proprio la partita contro la Fiorentina è la rappresentazione perfetta del suo gioco. Calciatore che si vede poco in fase di costruzione, da poco apporto alla manovra e forse anche un po' timido nel farsi trovare dai compagni. Tuttavia è dotato di tempi d'inserimento perfetti, ha il fiuto del gol è una minaccia costante per la difesa avversaria. Un giocatore simile a Brescianini, dotato di buona gamba e intensità che dà il suo maggior apporto alla squadra proprio in fase di rifinitura.

Proprio per questo Italiano avrebbe voluto tenerlo a Bologna ed evitare di cederlo. Le sue parole in conferenza stampa domenica sono state eloquenti in questo caso: "Fabbian quando si inserisce è più pericoloso di un attaccante che rimane fermo in area. Non so se Fabbian passerà alla Fiorentina, penso che sia una questione fra le due società. Per me è un piacere allenarlo, lo utilizzo spesso, oggi è entrato e stava per fare una doppietta“.

L'esborso della Fiorentina per Fabbian in caso di salvezza non sarà basso. Se i viola si salveranno scatterà un obbligo di riscatto da 13 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 15. Però è evidente che l'idea di calcio in casa Fiorentina adesso è chiaro. Affiancare a Fagioli che è il costruttore di gioco due mezzali fisiche, con tanta gamba e che sono pericolose in area di rigore. In questo senso si spiegano gli acquisti di Fabbian e Brescianini e l'interessamento per Thorstvedt. Tutti calciatori con caratteristiche peculiari, vedremo se sarà la scelta giusta