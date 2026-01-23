Amoruso: “Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: “Harrison non gioca da un po’, ma credo che sia stato preso proprio perché era abituato a un campionato con un’intensità pazzesca, quindi lui può dare questa grande pressione sugli esterni che ti porta esplosività per saltare l’uomo andando a mille all’ora sempre.”

Prosegue: “Lui è il tipico esterno inglese che va forte e crossa tanto, ma ad una velocità folle. Mi aspetto di vedere molti palloni in area per le punte o per i centrocampisti da dietro come Fabbian che sa inserirsi. Il centrocampo ora è completo e variegato per le caratteristiche perché c’è il regista e tanti che hanno i gol nei piedi.”

Su Fabbian: “Ci ha fatto capire Vanoli che non lo metterà subito perché si sta affidando al gruppo che lo ha portato fuori dai guai, quindi lo vedo indietro nelle gerarchie rispetto a chi gioca sempre poi chiaramente anche lui serve.”

Su Ranieri: “Qualcosa dovrà cambiare in difesa perché prendiamo sempre troppi gol e concediamo tanto proprio nel mezzo. Su di lui ci sono state delle problematiche per il comportamento avuto e poi con questo modulo è chiaro che vada in panchina. Se a lui non sta bene, può essere ceduto, ma penso rimanga. In ogni caso uno lo devi acquistare.”