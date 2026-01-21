21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Corriere dello Sport: “Fabbian alla Fiorentina avrà un ingaggio da 1,1 milioni netti fino al 2030”

21 Gennaio · 10:45

Il nuovo rinforzo è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri a Firenze

Quantomeno a livello di movimenti fatti, la Fiorentina è per adesso la regina del mercato invernale: quarto colpo messo a referto dal ds Roberto Goretti (con la preziosa collaborazione di chi ne prenderà il posto dal 4 febbraio prossimo, Fabio Paratici), quello in prospettiva più interessante, perché arriva un classe 2003 da 71 partite e 10 gol in Serie A, con esperienza anche in Europa; e perché arriva un altro calciatore dalle caratteristiche ideali per il gioco di una Fiorentina sempre più proiettata nella metà campo avversaria.
Il nuovo rinforzo è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri a Firenze, presso la clinica Fanfani: si tratta del quarto prestito, con una formula già utilizzata, quella del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Riscatto fissato a 15 milioni di euro e un sensibile aumento dell’ingaggio per il centrocampista, che passera dai 400mila euro a stagione che gli garantiva il Bologna a 1,1 milioni netti, con un contratto fino al 2030. Lo scrive il Corriere dello Sport.

