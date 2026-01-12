12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:58

Fiorentina su Fabbian. Corriere dello Sport: "Il Bologna chiede minimo 15 milioni e un'alternativa pronta"

Fiorentina su Fabbian. Corriere dello Sport: “Il Bologna chiede minimo 15 milioni e un’alternativa pronta”

12 Gennaio · 09:46

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 09:46

Viola anche su Dominguez, ma servono minimo 12 milioni

Nel frattempo continuano i movimenti per la metà campo. La Fiorentina segue dalla scorsa estate Fabbian del Bologna, ma resta ben consapevole delle difficoltà dell’operazione. I rossoblù chiedono come minimo 15 milioni di euro e soprattutto un’alternativa pronta (cosa su cui i viola non hanno potere). Stesso discorso per l’esterno argentino, Dominguez: parte solo per 10-12 milioni e un sostituto all’altezza. Per adesso Paratici e Goretti non vanno oltre il gradimento, più avanti si vedrà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

