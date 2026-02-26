Fabbian: “Questa partita ci servirà come lezione. Sicuro che dopo oggi ne usciremo ancora più squadra”

Il centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della formazione viola contro lo Jagiellonia. Queste le sue dichiarazioni: “Dispiace perché potevamo gestire la partita in maniera diversa e dipendeva tutto da noi. Prendiamo le cose positive che abbiamo fatto e la grande reazione che abbiamo avuto, ma dobbiamo cercare di migliorare sotto tanti aspetti, siamo sulla strada giusta. Arriviamo da un buon periodo in campionato e ora dobbiamo rimetterci con la testa a posto e ricominciare da Udine”.

“La Conference per me è una vetrina importante e bisogna dare il massimo. Noi sappiamo quali sono i nostri obiettivi e sappiamo ciò che dobbiamo fare in campo. Sul tiro di Moise il mio tocco c’è stato e ce lo siamo detti subito con Kean, ma l’importante è che la palla sia entrata. La gamba ce l’ho messa perché a queste velocità non si sa mai cosa possa succedere. Tuttavia come ripeto, l’importante è che la squadra abbia passato il turno. Nel calcio moderno non ci sono partite semplici, quindi bisogna essere sempre pronti e questo ci servirà di lezione per il futuro. Sono fiducioso e sicuro che questo ci servirà di lezione e sicuramente ne usciremo ancora più squadra”.