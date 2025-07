TMW riporta: “Fabbian piace molto alla Fiorentina, il giocatore è un obiettivo di Pradé per la mediana”

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb, il centrocampista italiano Giovanni Fabbian in forza al Bologna è un obiettivo per la Fiorentina come rinforzo del centrocampo con Sohm del Parma che rimane sullo sfondo. La Fiorentina resta vigile anche sulla situazione di Nicolussi Caviglia che piace anche agli emiliani, ma Fabbian è un obiettivo concreto soprattutto dopo che l’Inter ha fatto scadere la recompra del 30 giugno. Kessié resta un sogno ma sarà dura e per questo la Fiorentina tenta l’affondo per il talento offensivo della squadra di Italiano che era stato visionato anche qualche mese fa durante il mandato di Palladino.