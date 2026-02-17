17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Nazione: “Turnover micidiale in Conference. Piccoli, Fabbian e Fortini dal 1’”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

17 Febbraio · 09:30

Gran parte dei titolari potrebbero rimanere a casa

Questo comunque non dovrebbe far cambiare i programmi di Vanoli che sia in vista della trasferta di domani in Polonia, sia la prossima settimana al Franchi, accenderà un turnover micidiale, facendo respirare e lasciando a casa gran parte dei titolari della formazione che gioca in campionato.

La Conference, quindi, anche competizione e partite per vedere in campo, dare chance preziose e sfruttare il potenziale di quei giocatori che non avuto modo di brillare in campionato.

Da Piccoli (al posto di Kean) a Fabbian (inserito nella lista Uefa a differenza di Brescianini e Rugani), fino a Fortini, la Conference può essere il trampolino su cui far saltare una Fiorentina internazionale. Internazionale come la vuole Paratici. Lo scrive La Nazione.

