Nazione: “Fabbian alla Fiorentina in prestito (1 milione) con obbligo condizionato a 13 più 1,5 milioni di bonus”

Dopo l’esterno inglese, Solomon e Brescianini, Vanoli potrà contare su Giovanni Fabbian, che giusto domenica ha segnato ai viola rendendo difficoltoso il finale della partita di Bologna. Classe 2003, gran fisico, ma soprattutto l’innata propensione all’inserimento da dietro. Caratteristica che cercava la Fiorentina per il proprio centrocampo e che, tutto sommato, lo accomuna anche a calciatori come Brescianini e Ndour.

Insomma, la rivoluzione tattica è quasi compiuta. I passi di ieri (quasi) decisivi. L’affare con il Bologna è stato impostato in prestito oneroso (1 milione subito) con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni più un milione e mezzo di bonus. Formula nota, che ha caratterizzato quasi tutto il mercato del club viola, che ha voluto legare il futuro dei nuovi arrivati al risultato sportivo minimo per questa stagione. Lo scrive La Nazione.