20 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Fabbian alla Fiorentina in prestito (1 milione) con obbligo condizionato a 13 più 1,5 milioni di bonus”

Rassegna Stampa

Nazione: “Fabbian alla Fiorentina in prestito (1 milione) con obbligo condizionato a 13 più 1,5 milioni di bonus”

Redazione

20 Gennaio · 10:02

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 10:02

TAG:

BolognaFabbianFiorentina

Condividi:

di

L'obbligo di riscatto scatta in caso di salvezza della Fiorentina

Dopo l’esterno inglese, Solomon e Brescianini, Vanoli potrà contare su Giovanni Fabbian, che giusto domenica ha segnato ai viola rendendo difficoltoso il finale della partita di Bologna. Classe 2003, gran fisico, ma soprattutto l’innata propensione all’inserimento da dietro. Caratteristica che cercava la Fiorentina per il proprio centrocampo e che, tutto sommato, lo accomuna anche a calciatori come Brescianini e Ndour.

Insomma, la rivoluzione tattica è quasi compiuta. I passi di ieri (quasi) decisivi. L’affare con il Bologna è stato impostato in prestito oneroso (1 milione subito) con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni più un milione e mezzo di bonus. Formula nota, che ha caratterizzato quasi tutto il mercato del club viola, che ha voluto legare il futuro dei nuovi arrivati al risultato sportivo minimo per questa stagione. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio