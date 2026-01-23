Fabbian: “Ho scelto la Fiorentina per il progetto, da piccolo guardavo Jovetic. Italiano grande allenatore"

Il nuovo calciatore della Fiorentina Giovanni Fabbian è stato presentato ai tifosi e alla stampa al Viola Park di Bagno a Ripoli, queste le sue parole:"Mi ha convinto molto il progetto della Fiorentin...

Il nuovo calciatore della Fiorentina Giovanni Fabbian è stato presentato ai tifosi e alla stampa al Viola Park di Bagno a Ripoli, queste le sue parole:

"Mi ha convinto molto il progetto della Fiorentina, un grande club con una grande storia. Cercherò di onorare questa maglia e questi colori. Io spero di mettermi a disposizione da subito e portare la Fiorentina ai livelli dove merita di stare, per questo sono a disposizione pronto a dare del mio meglio."

"L'altro giorno non sapevo ancora della trattativa. Le due società si parlavano ma ancora non sapevo niente della trattativa. Io sono un professionista e do il meglio per la squadra in cui gioco. Ma ora sono molto felice di essere qua. La Fiorentina è un grande club, bello essere qui. Mi metterò a disposizione per raggiungere questi obbiettivi. I tifosi sono fondamentali per noi."

"Io mi adatto e so fare tutto a centrocampo. devo crescere ho molti margini di miglioramento. Mi piace molto buttarmi in area e fare gol. Con italiano mi sono trovato bene e mi ha augurato il meglio, è un grande allenatore. Mi ricordo molto Jovetic che ha fatto grandi cose qua e quando ero piccoli mi impressionava."

"La Nazionale è un obiettivo ma adesso sono qui e devo fare bene con la Fiorentina. La continuità è importante ma nessuno te la garantisce c'è bisogno di lavorare. Il mister mi ha chiesto di dare il massimo. Fa strano vedere la Fiorentina ultima ma c'è tempo di rifarsi."