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Calciomercato.it riporta: "Fabbian è uno dei profili più richiesti dalla Lazio per il centrocampo"

Il giocatore viola piace a Gattuso e potrebbe andare alla Lazio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2026 14:37
Calciomercato.it riporta: "Fabbian è uno dei profili più richiesti dalla Lazio per il centrocampo" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La sessione di trasferimenti si preannuncia in salita per la Lazio, con la società di Claudio Lotito costretta a sfoltire l'organico e a privarsi di diversi elementi chiave per scongiurare i provvedimenti disciplinari che avevano già colpito il club lo scorso anno. Per rimpiazzare i partenti, la dirigenza capitolina sta guardando con interesse ai margini della rosa della Fiorentina, individuando possibili occasioni da cogliere attraverso formule temporanee o a cifre molto vantaggiose. Stando alle indiscrezioni diffuse da Calciomercato.it, il profilo maggiormente monitorati è il centrocampista Giovanni Fabbian, reduce entrambi da un campionato opaco a Firenze e ormai considerato fuori dal nuovo progetto tecnico dei toscani.

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