Calciomercato.it riporta: "Fabbian è uno dei profili più richiesti dalla Lazio per il centrocampo"

Il giocatore viola piace a Gattuso e potrebbe andare alla Lazio

La sessione di trasferimenti si preannuncia in salita per la Lazio, con la società di Claudio Lotito costretta a sfoltire l'organico e a privarsi di diversi elementi chiave per scongiurare i provvedimenti disciplinari che avevano già colpito il club lo scorso anno. Per rimpiazzare i partenti, la dirigenza capitolina sta guardando con interesse ai margini della rosa della Fiorentina, individuando possibili occasioni da cogliere attraverso formule temporanee o a cifre molto vantaggiose. Stando alle indiscrezioni diffuse da Calciomercato.it, il profilo maggiormente monitorati è il centrocampista Giovanni Fabbian, reduce entrambi da un campionato opaco a Firenze e ormai considerato fuori dal nuovo progetto tecnico dei toscani.