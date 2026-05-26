Corriere dello Sport svela: "Paratici farà una chiacchierata con Fabbian e Brescianini"
Per i due è scattato l'obbligo di riscatto
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 10:08
Rimanendo ai singoli calciatori, una chiacchierata Paratici l’avrà con Fabbian e Brescianini, nonostante per entrambi sia scattato il rinnovo automatico del prestito per una cifra totale di ventitré milioni. O forse, proprio per quello. Infine, in duplex con Ferrari, alla famiglia Commisso verrà illustrato il nuovo piano che riguarda area comunicazione e area medica. Lo riporta il Corriere dello Sport.