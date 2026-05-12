Quasi 30 milioni per Brescianini e Fabbian. Gazzetta: “Saranno due punti fermi della prossima stagione”

Brescianini e Fabbian faranno parte del nuovo centrocampo insieme a Fagioli e Ndour

Il futuro della Fiorentina ha iniziato a prendere forma subito dopo la salvezza matematica conquistata contro il Genoa. Con il raggiungimento dell'obiettivo sono infatti scattati gli obblighi di riscatto per Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, che diventeranno ufficialmente due punti fermi della rosa per la prossima stagione. I due centrocampisti, costati complessivamente quasi 30 milioni di euro tra prestiti e riscatti, non hanno vissuto una seconda parte di stagione brillante, ma hanno comunque contribuito alla rimonta della squadra dopo il difficile avvio del 2025. Fabbian e Brescianini saranno il nucleo del nuovo centrocampo insieme a Nicolò Fagioli e Cher Ndour. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.