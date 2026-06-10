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La Fiorentina ha speso 14 milioni per Fabbian ma Gazzetta svela: “È un’idea della Lazio”

I biancocelesti apprezzano la sua duttilità. Già a gennaio era stato sondato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 09:25
La Fiorentina ha speso 14 milioni per Fabbian ma Gazzetta svela: “È un’idea della Lazio” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fabbian
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Con la salvezza alla fine dello scorso campionato è scattato il riscatto di Fabbian dal Bologna, per un prospetto che suo malgrado ha avuto poco margine per mettersi in mostra agli ordini di Vanoli. 14 i milioni spesi per il suo intero cartellino.

Il centrocampista è un'idea della Lazio che già a gennaio aveva sondato la sua disponibilità a vestire il biancoceleste. Il nuovo tecnico Gattuso ha indicato proprio nel 23enne il profilo giusto per la nuova squadra, apprezzando la duttilità e la capacità di giostrare fra mediana e trequarti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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