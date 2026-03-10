Gazzetta: “Se il rientro di Kean sarà in dubbio, contro il Rakow Fabbian o Braschi come punta”

Chi sarà titolare lunedì a Cremona, non giocherà in Conference League con riflessioni trasversali sui 180 minuti fra Serie A e Coppa. Probabile che, scontata la squalifica, Fabiano Parisi torni lunedi in campionato come esterno alto a destra e allora Harrison, anche se fra i peggiori con il Parma, potrebbe giocare in Europa e non venire utilizzato in campionato.

Sarà risparmiato sicuramente Fagioli, mentre una riflessione a parte merita Roberto Piccoli. Potrebbe toccare nuovamente a lui con il Rakow, ma solo nel caso in cui giovedi ci fosse la certezza di poter recuperare Kean per la Cremonese perché i due destini sono incrociati. Se il ritorno di Moise fosse ancora in dubbio, in Conference potrebbero perfino essere utilizzati Fabbian, adattato come prima punta, o il giovane Braschi della Primavera. In difesa Pongracic è squalificato in Coppa e ci sarà spazio per Comuzzo così come sarà impiegato Fazzini a centrocampo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.