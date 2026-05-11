Riscattati Brescianini e Fabbian. Corriere dello Sport frena: "Non è scontata la loro conferma"

Fiorentina pronta a versare 25 milioni tra Atalanta e Bologna

Con il raggiungimento della salvezza aritmetica si sono attivati i riscatti obbligatori di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, arrivati a Firenze nel corso del mercato di gennaio. La Fiorentina verserà nelle casse di Atalanta e Bologna rispettivamente dieci e quindici milioni di euro complessivi. Il pareggio per 0-0 contro il Genoa di ieri è valso quindi venticinque milioni per la società viola. Che adesso dovrà riflettere bene sul da farsi. Non è infatti scontato che, essendo stati automaticamente confermati, i due centrocampisti facciano parte del progetto futuro che il ds Fabio Paratici costruirà assieme a Roberto Goretti e la squadra mercato.

Qualche perplessità in più su Fabbian, autore di una metà di stagione insoddisfacente. Se dovesse presentarsi un acquirente è probabile che la dirigenza ci pensi davvero. Brescianini si è dimostrato leggermente più utile alla causa. Se ne parlerà in estate. Per adesso i due giocatori possono contare un accordo con la Fiorentina valido fino al giugno del 2030. Lo scrive il Corriere dello Sport.