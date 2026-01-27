Nazione rivela: “La sorpresa tattica potrebbe essere la creazione di Fabbian come ‘falso nueve’”

Eccola la coppa Italia. E con essa ecco l’immediato interrogativo filosofico-concettuale che ognuno si è posto (dandosi anche una risposta) nello susseguirsi, poco sereno, delle settimane delicate e difficili di questa stagione: che valore può avere, per la Fiorentina, per questa Fiorentina, correre nella coppa Italia? Alzi la mano chi, almeno una volta, ha pensato che nonostante i sogni, le buone intenzioni, la voglia di arrivare chissà dove, questa coppa rappresenta in qualche modo un impiccio sulla strada (ancora impervia e tortuosa) che la squadra di Vanoli deve percorrere, in campionato, per arrivare alla salvezza.

Così, partendo da questa considerazione, anche il maxi-turnover che l’allenatore utilizzerà per costruire la formazione che stasera (ore 21) affronta il Como, può rappresentare una chiave di lettura che suona più o meno così: bello e magari intrigante fare un dispettuccio al super Como che sta divertendo Italia (e non solo) del pallone, ma meglio pensare alla trasferta (impossibile?) di campionato a Napoli che arriva sabato sera e poi allo scontro con il Toro, al Franchi, 7 giorni più tardi. E allora ecco, nella girandola di dubbi, scelte tecniche, prospettive di guardare più ai rischi del campionato che al sogno coppa, ecco che la sorpresa (tattica) da seguire con maggiore attenzione potrebbe essere la creazione di quel falso nueve che porta il nome di Fabbian, creazione favorita dalla coincidenza con gli stop a Kean e a Piccoli. Notte di coppa col Como, dunque. Pensando al Napoli. Già, proprio il Napoli che sarebbe (sarà) l’avversario della Fiorentina in caso di passaggio del turno. Altro turno secco (al ‘Maradona’) con rigori come soluzione immediata in caso du parità al 90′. Lo scrive La Nazione.